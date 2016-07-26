施政報告｜元朗北區建北部都會區 佔地300平方公里

特首林鄭月娥宣讀新一份《施政報告》，內容提到公布《北部都會區發展策略》，於香港北部建設成為宜居宜業宜遊的都會區，佔地300平方公里，涉及元朗和北區，包括天水圍、元朗及粉嶺/上水等新市鎮及其相鄰鄉郊地區，並有6個新發展區和發展樞紐，包括古洞北/粉嶺北、洪水橋/厦村、元朗南、新田/落馬洲、文錦渡和新界北新市鎮，她形容為「香港未來20年城市建設和人口增長最活躍的地區」。她指出，政府將詳細研究執行細節，不排除下屆政府設立副司長，負責領導包括「北部都會區」、「明日大嶼願景」等大型區域發展。

料總住宅單位量可達92.6萬個

林鄭月娥提到，北部都會區預計可提供約35萬個住宅單位，並可額外開拓約600公頃用地作住宅和產業用途，料可再提供約16.5萬至18.6萬個住宅單位。連同元朗區和北區現有的39萬個住宅單位，整個北部都會區發展完成後，總住宅單位數目將達90.5萬至92.6萬個，可容納約250萬人居住。另外，都會區內的職位數目將由現在的11.6萬個，大幅增加至約65萬個，包括15萬個創科產業的相關職位。

維港都會區擴至明日大嶼

林鄭月娥稱，北部都會區將建設國際創新科技中心，並營造「城市與鄉郊結合、發展與保育並存」的都會景觀。而目前的維港都會區亦會擴大至包括「明日大嶼願景」的交椅洲人工島填海。她說，這兩個位處香港南北的都會區將可提供大量土地，完善香港的空間布局，並駕齊驅，互相輝映，推動香港未來發展。

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