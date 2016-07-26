施政報告｜消息指政府擬降低舊樓強拍門檻 助「拔釘」加快市區重建

本港過去發生連串社會運動，有人將焦點轉移至房屋問題。有報導引述消息，特首林鄭月娥下周三發表新一份《施政報告》中，土地房屋問題將成重中之重，當中政府有意修訂俗稱「強拍條例」的《土地(為重新發展而強制售賣)條例》，放寬樓齡達50年或以上的舊樓強拍門檻，由現時須集齊八成業權降至七成半，甚至七成，既有助市區重建，亦加快發展商收購步伐，拔除釘子戶阻延因素。

政府上一次修訂「強拍條例」要追溯到2010年，就3類地段訂明較低的強制售賣申請門檻，包括樓齡達50年或以上的樓宇、地段上每個單位均佔業權份數10%以上，以及30年樓齡以上的工業大廈，由須集齊九成業權降至八成，當年修例由時任發展局長林鄭月娥推動。報道引述消息，指政府正著手研究進一步降低申請強拍門檻，由目前集齊八成業權降至約七成半，以加快舊樓重建步伐。

發展商收購舊樓屢遇釘子戶阻延

現時發展商收購舊樓往往因為遇上一個半個釘子戶，令整個項目未能達到強拍門檻，令重建無了期延後，當中不少舊樓群的地舖屬商業用途，其價值一般較樓上住宅單位高，又或地舖所佔之業權份數較樓上之住宅單位多，故收購舊樓時，有機會因為地舖業主拒絕遷出或「開天殺價」，拖延整個重建步伐，因此有關修例就能拔除這些釘子戶阻延的因素。

據悉，目前本港約有3,700幢樓齡已達50年或以上的舊樓，當中不少樓宇欠缺維修及保養，出現結構安全隱患。

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