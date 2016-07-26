施政報告｜特首：積極推展23條本地立法工作 政務司長將統籌打擊假新聞

特首林鄭月娥公布新一份、同時亦是本屆政府最後一份的《施政報告》。她在報告開首表示，自《香港國安法》在去年頒布實施以來，本港回復正軌，政府會積極推展《基本法》23條的本地立法工作，保安局長正參考過往的研究和資料、《香港國安法》的執行經驗及法庭相關裁決，根據香港實際情況，制訂有效和務實的方案和條文，並擬備有效的宣傳計劃，不讓反中亂港分子有機可乘，蠱惑人心；而其他須正視的議題包括打擊假新聞、保障網絡安全等，政務司司長會統籌有關工作。

她又指，當局會加強防範恐怖活動和對學校、社會團體、媒體、網絡等涉及國家安全事宜，積極加強宣傳、指導、監督和管理的措施。其中，教育局局長已要求學校擬訂並盡快落實維護國家安全教育的計劃，通過不同活動和模式，加強國安教育，提高香港市民特別是青年人的守法意識和國安意識。她很高興在保安局長領導下，6支紀律部隊和兩支輔助部隊都致力加強培育青少年正向思維和守法意識的工作，其中懲教署會推出「並肩同行」計劃和設立「正向實踐坊」，協助在囚青少年；及進一步落實《香港國安法》第六條和經修訂的本地法例對公職人員的宣誓要求，包括剛組成的選舉委員會委員。

加強憲法及基本法教育

林鄭月娥又指，要全面準確落實「一國兩制」，當局必須依照《憲法》和《基本法》辦事。基本法推廣督導委員會會繼續以多元的手法推動《基本法》公眾宣傳和教育，而律政司司長正計劃在明年4月舉辦有關《基本法》的會議，並出版名為《〈基本法〉：起草資料選材及重要案例》的刊物。在學校教育層面，取代通識教育科的公民與社會發展科於本學年從中學四年級開始推行，三個主題之一就是「『一國兩制』下的香港」。她在9月初曾到一所中學觀課，認為是個很好的開始。為了讓教授公民與社會發展科的老師更好掌握行政長官在「一國兩制」下的憲制地位和職權，她已向教育局局長提議由我現身說法，為有興趣的老師親自上一堂課。

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