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施政報告｜與內地通關未有時間表　林鄭料須設配額
1 小時前
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施政報告林鄭月娥通關新冠肺炎新型肺炎
施政報告｜與內地通關未有時間表　林鄭料須設配額
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林鄭月娥料達致全面通關需要「比較長的過程」。(資料圖片)

特首林鄭月娥今日出席立法會《施政報告》答問會時，被問到與內地通關進度，她坦言未有確實時間表，現時需要視乎中央如何看待本港防疫工作，以及通關後引致的風險。她預計，達致全面通關需要「比較長的過程」，需要逐步有序，並設有配額。

林鄭月娥提到，預計與內地通關將設「熔斷機制」，做法類似澳門，一旦出現個案便須暫停免檢疫通關。她強調，政務司長早前與內地專家對接首次會議，港府正研究內地提出的要求，但確實通關時間表「冇辦法代中央去講」。她預料，通關初期需要設置配額，料會先恢復商務往來，或作出恩恤安排，包括跨境上學等，但強調旅遊一定不會是首要恢復的安排。

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特首林鄭月娥今日出席立法會《施政報告》答問會。(蘇文傑攝)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/施政報告｜與內地通關未有時間表　林鄭料須設配額-287747
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