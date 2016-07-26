施政報告｜與內地通關未有時間表 林鄭料須設配額

特首林鄭月娥今日出席立法會《施政報告》答問會時，被問到與內地通關進度，她坦言未有確實時間表，現時需要視乎中央如何看待本港防疫工作，以及通關後引致的風險。她預計，達致全面通關需要「比較長的過程」，需要逐步有序，並設有配額。

林鄭月娥提到，預計與內地通關將設「熔斷機制」，做法類似澳門，一旦出現個案便須暫停免檢疫通關。她強調，政務司長早前與內地專家對接首次會議，港府正研究內地提出的要求，但確實通關時間表「冇辦法代中央去講」。她預料，通關初期需要設置配額，料會先恢復商務往來，或作出恩恤安排，包括跨境上學等，但強調旅遊一定不會是首要恢復的安排。

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