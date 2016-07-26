施政報告｜通關後推港珠澳大橋港車北上 不設配額

特首林鄭月娥宣讀新一份《施政報告》，內容提到粵港兩地政府正全力推進「大橋港車北上不設配額計劃」，待疫情受控和免檢疫「通關」逐步實施後，可讓合資格香港私家車經大橋往來粵港，而無須事先取得常規配額。她亦提到，兩地政府同意計劃可稍後伸延至另一個陸路口岸。

支持港交所設特殊目的收購公司上市制度

就推動本港金融服務等向高端高增值方向發展，林鄭月娥提到，將支持港交所進一步改善上市機制和在徵詢市場意見後，在港設立「特殊目的收購公司」的上市制度，並會進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道、離岸人民幣產品和工具發展，包括研究提升發行及交易人民幣證券需求、容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價等具體措施。

另外，她提到將透過考慮稅務寬減，進一步吸引家族辦公室落戶香港，並支持港交所與廣州期貨交易所就碳排放交易相關金融產品開展合作，並評估將香港發展成為區域碳交易中心的可行性，提升香港作為區內綠色和可持續金融樞紐。至於推動跨境金融科技方面，她提出與內地積極研究建立一個一站式沙盒聯網，利便粵港澳三地的金融機構及科技公司測試跨境金融科技應用項目。

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