施政報告｜陳健波質疑政府訊息中文差 林鄭籲官員：自己睇得明先好交出嚟

新一份《施政報告》提到，政府發布訊息方法守舊，未能吸引社會注意，或即時澄清巿民的疑慮，故已要求各部門注重發放訊息和解釋政策的工作。特首林鄭月娥今早(7日)出席立法會答問會，保險界議員陳健波直斥政府中文訊息冗長，部分更以英文直譯，「好似法律條文咁」，難以理解。林鄭承認「係弱項」，更坦言「要佢哋(官員)一把年紀重新學習有難度」，會敦促各部門改善語文能力，「各自努力啦」。

林鄭月娥提到，任內五份《施政報告》均是以中文撰寫，會建議官員多用中文撰寫文件，並改善文法，「自己睇得明先好交出嚟」。她亦承認，官員「英譯中」的能力更強，而「中譯英」則有沙石需要修改。她又點名公務員事務局長聶德權，敦促對方在新公務員學院培訓中，加入中文語文課程。

相關新聞：