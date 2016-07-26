Am730
Am730
Am730
Am730
News
施政報告｜陳健波質疑政府訊息中文差　林鄭籲官員：自己睇得明先好交出嚟
34 分前
#Hashtags
施政報告林鄭月娥立法會
施政報告｜陳健波質疑政府訊息中文差　林鄭籲官員：自己睇得明先好交出嚟
news-images
林鄭月娥提到，任內五份《施政報告》均是以中文撰寫。(蘇文傑攝)

新一份《施政報告》提到，政府發布訊息方法守舊，未能吸引社會注意，或即時澄清巿民的疑慮，故已要求各部門注重發放訊息和解釋政策的工作。特首林鄭月娥今早(7日)出席立法會答問會，保險界議員陳健波直斥政府中文訊息冗長，部分更以英文直譯，「好似法律條文咁」，難以理解。林鄭承認「係弱項」，更坦言「要佢哋(官員)一把年紀重新學習有難度」，會敦促各部門改善語文能力，「各自努力啦」。

林鄭月娥提到，任內五份《施政報告》均是以中文撰寫，會建議官員多用中文撰寫文件，並改善文法，「自己睇得明先好交出嚟」。她亦承認，官員「英譯中」的能力更強，而「中譯英」則有沙石需要修改。她又點名公務員事務局長聶德權，敦促對方在新公務員學院培訓中，加入中文語文課程。

相關新聞：

施政報告懶人包｜北部都會區成發展焦點　政府架構擬重組

施政報告｜與內地通關未有時間表　林鄭料須設配額

施政報告｜北部都會區料需時20年發展　林鄭擬設滾動進度計劃

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/施政報告｜陳健波質疑政府訊息中文差　林鄭籲官員：自己睇得明先好交出嚟-287754
#Hashtags
施政報告林鄭月娥立法會
Am730

男同志無法處理配偶身後事提覆核　當局承認過失將公平對待

施政報告｜稱《版權條例》停留「無iPhone年代」 馬逢國促修例趕上最前概念

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
男同志無法處理配偶身後事提覆核　當局承認過失將公平對待
Am730
Am730
施政報告｜稱《版權條例》停留「無iPhone年代」 馬逢國促修例趕上最前概念
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多