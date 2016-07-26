施政報告｜馬料水填海曾遭強烈反對 創科局：改新用途料可處理問題

新一份《施政報告》提出重啟「馬料水填海計劃」，連同搬遷沙田污水處理廠，合共可提供88公頃土地，以作發展創科。有關填海計劃早於2013年提出，惟最終在附近居民強烈反對下暫停。創科局表示，填海用地主要用作創科發展，與原有計劃不同，相信不會遇到太大反對。

創新及科技局長薛永恒率領相關官員出席《施政報告》創科政策記者會，他提到，本港未來有多幅用地作創科用途，當中《施政報告》提及的新田科技城，將包括增撥的約150公頃新田用地，以及正進行平整工程的87公頃落馬洲河套區，預計有關項目明年將會開展研究。

至於流浮山將劃出5公頃用地，建成可媲美數碼港的創科設施，薛永恒表示，不宜太早為該處的管理形式作出定案，當局亦未必會將用地給予科技園或數碼港管理。

白石角站與科學園3期相距800米

被問到馬料水填海計劃曾遭居民強烈反對，創科局常任秘書長蔡淑嫻指出，原有計劃將填海用地作為住宅用途，令附近居民擔心增加該區人口，會令交通配套不勝負荷。她續指，用地現改作創科發展，能增加就業機會，而且新增的交通人流將會由南向北，相信不會增加交通負荷。她補充指，新增的東鐵綫科學園/白石角站與科學園第3期相距800米，認為「唔係太遠」，相信港鐵有經驗興建連接路，接駁車站與科學園。

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