施政報告 未來數年入不敷支 林鄭暗示無糖派

特首林鄭月娥昨出席下月初發布《施政報告》前的最後一場公眾諮詢會，有逾百名市民參與，有市民關注派糖及福利事宜，亦有人追問宣誓要求會否擴至教師、醫護等其他人員。林鄭回應時指，政府未來4至5年「都係入不敷支嘅局面」，明言不會有空間大幅提高開支；又預告下一階段會要求其他公職人員宣誓，屆時將由政務司長李家超處理。

政策創新與統籌辦事處指，諮詢會有115名市民參加，當中91人由各區民政事務處提名邀請，每區約有5人參與。創新辦表示，《施政報告》由7月6日開始諮詢工作，林鄭月娥期間主持40場諮詢會，對象包括不同界別人士及團體、學生、青少年等公眾人士。



擬增長者居家安老比例

有出席活動的長者指，對本屆政府首次派錢時未能受惠耿耿於懷；亦有市民希望政府可逐步達致免費搭公共交通工具等。林鄭月娥回應稱，已吸取教訓，政府財政穩健想回饋市民時，「唔需要做啲咁複雜嘅嘢」，惟來屆政府仍處赤字水平，未能大幅增加包括派錢、增加福利等開支；又指會及早與長者規劃，上年紀時可得到何種保障，並設法減少入住安老院的比例，冀做多點家居及社區照顧。



預告更多公職人員須宣誓

上周五起，區議員陸續開始宣誓，林鄭月娥則稱，會盡快公布納入哪一類公職人員作宣誓名單，李家超會抓緊相關工作，暫時未能透露哪個機構、甚麼職級的人員。她又指，政府架構是時候可以大膽「大刀闊斧諗下點樣重組」，預告將來會有一個政策局推動文化工作；又會與深圳政府推出聯合政策，吸引海內外人才落戶深港。至於會否強制接種疫苗，林鄭指希望多給時間，讓市民自願接種。