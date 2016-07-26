旅發局與CJ ENM簽署備忘錄 准來港取景拍韓劇綜藝

旅發局與亞洲頂尖娛樂媒體公司CJ ENM簽署3年的諒解備忘錄，雙方計劃於國際旅遊恢復後，合作安排韓國劇集及綜藝節目來港取景，期望吸引漢流粉絲到港旅遊。CJ ENM曾出品多套大熱作品，包括《愛的迫降》、《黑道律師文森佐》、《德魯納酒店》等。

根據旅發局與總部設於首爾的CJ ENM公司所簽署的諒解備忘錄，於2022年至2024年期間，CJ ENM將會於不同類型的電視節目中，注入香港的獨特文化和精彩體驗。旅發局將與CJ ENM緊密合作，就節目的取景地點以及香港地道文化的呈現提供意見，目標令香港成為韓迷追捧的旅遊熱點。

彭耀佳：維持香港國際曝光

旅發局主席彭耀佳表示，希望全球觀眾在觀看韓劇或綜藝節目的同時，亦能夠欣賞到香港獨有的風景及文化。他預計，當國際旅遊重啟時，旅遊業競爭將會相當激烈，因此旅發局必須為競爭作好部署，率先落實與具影響力的娛樂媒體合作，以維持香港的國際曝光。

CJ ENM作品於Netflix上架

近年，CJ ENM與不同國際影視串流平台合作，例如與Netflix簽訂戰略合作關係，提供影視節目予全球觀眾。CJ ENM近年出產好評如潮的《愛的迫降》及《鬼怪：孤單又燦爛的神》，以及近期大熱作品《機智醫生生活》、《黑道律師文森佐》、《德魯納酒店》等。CJ ENM旗下合共擁有12個電視台，包括著名的tvN及Mnet，網絡涵蓋美國、日本、東南亞市場，為全球觀衆提供各式各樣的劇集、綜藝節目、生活文化以及音樂節目等。