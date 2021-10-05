日媒料新首相明日演說 將提出新安保戰略

日本新任首相岸田文雄，明日(8日)將出席國會發展施政方針的演說，日本傳媒就率先披露，岸田或會在演說上提出新的國家安全保障戰略，當中會以強化日美同盟為基礎，推進印太地區自由開放，以及要求中國加強對其行動負責。

目前日本的國家安全保障戰略是安倍晉三在2013年上任時確定，至今未曾作出修正。不過《產經新聞》報道指，有內閣消息人士透露，岸田文雄預料會在明日的首次國會演說上，宣布修訂有關戰略，以及修訂國防計劃大綱及中期國防計劃。

報道表示，新修訂的修訂後的安保戰略將包括經濟安全保障的概念，以及能攻擊敵基地的能力。現時的計劃已訂立超過7年，在中美對立形勢嚴峻以及日本周邊的安保環境改變，有必要進行修訂。而報道表示，預計岸田的新戰略，會以強化日美同盟為基礎，以及加強推進印太地區自由開放。

尋求向金正恩正接反映意見

另外，岸田預計會將北韓綁架日本人的問題作為重點，並且不會按安倍晉三及菅義偉時代設下的政策，會抱着直接與北韓領導人金正恩面談的覺悟，直接作出表示。而修改憲法方面，將會接規定在修正國民投票法後，在國會進行討論，並希望因此引起公眾的討論。