網上熱話｜日本搞笑藝人實測抖音濾鏡 白皙美少女1秒變大媽

隨著各種美顏濾鏡及修圖軟件的普及，再平凡的人，都能輕易成為網路上的型男美女。日本搞笑藝人大久保佳代子最近「以身試鏡」，在TikTok上分享影片，親自示範如何靠美顔濾鏡，1秒從大媽無痛秒變美少女，揭露網紅們不能說的秘密，極大反差畫面令不少網民崩潰直呼：完全幻滅！

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50歲的大久保佳代子在TikTok上分享影片，影片畫面一分為二，左邊為有濾鏡，右邊無。在濾鏡下，大久保皮膚白皙，配上粉嫩胭脂及口紅，一邊拿著飲料在喝，一邊在鏡頭前擺出各種可愛動作，就是一個可愛美少女。不過當她脫離濾鏡後，臉上的妝容不見了，五官不如濾鏡中精致，膚色亦顯得偏黃，可謂「原形畢露」，由美少女變回大媽，對比驚人！

直播平台有濾鏡一事眾人皆知，但不少網民仍覺得只是小修小補，深信一直追蹤的網絡女神就算不是女神都是仙女，但這段影片告訴大家，現實可以是相當殘酷的！這影片亦在網絡爆紅，瀏覽人次超過200萬，就連大久保的粉絲都認不出濾鏡下的她，而很多網民看過後都大受衝擊，大呼網絡世界太黑暗，「證明TikTok上的美女都不能相信」。