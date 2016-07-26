有片｜埃及逾萬劑國藥疫苗棄污水渠 3人被捕

在全球新冠肺炎疫苗供應緊張的時候，埃及明亞省(Minya)一處污水渠，近日被發現一批逾12萬劑的中國國藥疫苗遭丟棄，當局拘捕3人懷疑與事件有關。

日前網上廣傳一段影片顯示，貝尼邁扎爾一處污水渠旁發現大批中國國藥疫苗，它們大部分未曾開封。事件引發網民議論，亦有多名議員批評當局失職。

當局設立調查委員會展開調查，由於疫苗必須保存在特定溫度之下，暴露在外可能遭受天氣影響，因此已無法使用。局方指，這批疫苗原是分配給明亞省衞生局，當地先前遺失1.84萬劑，總價逾500萬埃及鎊，折合約250萬港元。

埃及《日出》(Al-Shorouk)報道，這批遭丟棄的國藥疫苗數量多達12.23萬劑。

藥劑師、運貨司機及倉管人員將被控疏忽

當局調查後發現，衛生局倉庫內有4,988盒疫苗不翼而飛，鎖定埃及生物製品和疫苗控股公司(VACSERA)的藥劑師、倉管人員、運貨司機涉案， 3人現正被拘留接受訊問。

《路透社》報道，檢察官指出，這批被丟棄的疫苗是在藥劑師交給衞生局一輛車的司機後丟失。藥劑師將疫苗運送給運貨司機時，沒有親自送貨；運貨司機亦沒有計算劑量就交給明亞省衞生局倉管人員，3人將被控疏忽。

埃及上周二(5日)在開羅機場接收中國國藥的100萬劑疫苗，以及可生產460萬劑疫苗的原材料。當局強調，國內使用的所有疫苗都經過世衞組織(WHO)和埃及藥物管理局的批准，分發到各地接種中心前也都有在實驗室完成測試。

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