有片｜狗狗剪趾甲時勁反抗 澳洲飼主一招搞掂

相信不少飼主都試過，幫狗狗剪趾甲時若牠亂郁，就很難搞，澳洲昆士蘭狗主Luke Young與女友Ashleigh近日在TikTok上載影片，分享一個可讓狗狗乖乖剪趾甲的簡單方法，聲稱萬試萬靈，影片累計逾40萬次點擊，不少網民大讚，紛紛說會試下，但也有狗主提出質疑。

方法背後的竅門

Young與Ashleigh的方法很簡單，就是先在超市環保袋剪開5個大小適中的洞，讓寵物狗Honey的頭和4隻腳穿過，將狗狗袋好後，便把這個另類狗袋用鈎子吊在天花板，Young說，這樣讓狗狗的4隻腳舒服地垂下，身體平均受力，剪趾甲時，牠便不會掙扎。

Young表示，之前幫Honey剪趾甲時，牠會郁來郁去、不停縮腳，若不捉實牠，便很難剪到，但又不能「太暴力」，因擔心嚇怕牠，下次反抗更大。用這個環保袋方法，Honey就變得安靜，不會亂郁。

網民有嘢講

不少網民讚這個方法很好，有人說「確實完美」，另一人附和稱「好正！」，也有狗主感同身受，稱其狗狗怕了趾甲鉗，所以幫牠剪趾甲時很頭痛，幾乎要放棄，現在會試試這個方法。

但也有人提出這方法只適用於小型犬，一名狗主稱「如果我的斑點狗可以用這個方法就好了」，另一女子說，「我的拉布拉多可以被裝進環保袋嗎？」也有網民笑言，「我的狗只會弄穿那個環保袋，令天花塌下來」。

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