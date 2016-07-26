有片｜美國海軍艦艇首以同志平權人士命名

美國海軍艦艇首次以同性戀平權人士夏菲米克(Harvey Milk)命名。

被命名的船艦則是一艘運油艦「夏菲米克號」(USNS Harvey Milk)，「夏菲米克號」上周六在加州聖迭戈舉行下水禮，除了是美國海軍首次以同性戀平權人士命名的艦艇，亦是第六艘以民權領袖命名的艦艇。

海軍部長德爾托羅(Carlos Del Toro)致詞時表示，像夏菲米克的領袖，教道各人包容及接納不同的人有不同背景和經驗，可以為增強國家的力量和決心作出貢獻，將來在這艘艦上服役的軍人都會受到夏菲米克的啟發和激勵。

夏菲米克在韓戰期間是一名潛水軍官，有中尉軍階，但於1955年因為性取向不同被起訴受審，其後被迫退役。夏菲米克其後投身政壇，成為美國首個公開性取向的政客，當選市議員數月後遭暗殺身亡。

「夏菲米克號」長742呎，將負責海軍海上油料補給工作。

夏菲米克為首名出櫃政客 遭刺殺身亡

夏菲米克生於1930年，他在韓戰期間加入海軍，官至上尉，並在一艘潛艦救援艦上擔任潛水官，期間從未透露自己的性取向。但夏菲米克的姪兒透露，當年夏菲米克的長官曾看到他在一處同志經常流連的公園出現後，夏菲米克就被強迫退役，結束4年軍旅生涯。當年，美國軍方是禁止同性戀者入伍。

夏菲米克後來「出櫃」，並在1977年當選三蕃市監督委員會委員，主要推動同志權益相關法案，為美國同志權利的運動先驅，但在當選的隔年，與當時的三蕃市市長George Moscone同時遇刺身亡。

夏菲米克的事蹟曾多次被搬上大螢幕，包括由荷李活影星辛潘主演的《夏菲米克的時代》(Milk)，辛潘更頻該電影奪得奧斯卡最佳男主角殊榮。

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