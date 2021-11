有片|臨危不亂 便利店少女11個字暖心勸退藏槍劫匪

機智少女化險為夷!澳洲阿德萊德18歲油站便利店店員蘇菲(Sophie)日前遇上劫案,一名男子到櫃枱前向她索錢,「那人(當時)說:『可否給我500澳元(約2,918港元),我很窮,不會傷害你、不會碰你,我袋子裡有槍。』」

年紀輕輕 膽識過人

蘇菲對澳洲7News憶述,她當時很驚,但仍保持冷靜,對劫匪說:「could you just go to the petrol station up the road(你可否去街頭那間油站)」,她哀求那人不要下手,說「請你吧(please)」。從閉路電視片段可見,蘇菲表現冷靜,「他並不粗暴,(聽我說完)便離開」。她稱自己也不做大動作,免得刺激對方,他可能有槍。

劫匪一離開,蘇菲即關門並報警,警員不久便到場。事發於上周六晚,南澳警方表示,經調查後,警方周日晚拘捕一名18歲男子,他居於北阿德萊德,已被落案控告嚴重行劫,獲准保釋,將於明年1月5日提堂。