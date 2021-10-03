有片｜臨危不亂 便利店少女11個字暖心勸退藏槍劫匪

機智少女化險為夷！澳洲阿德萊德18歲油站便利店店員蘇菲(Sophie)日前遇上劫案，一名男子到櫃枱前向她索錢，「那人(當時)說：『可否給我500澳元(約2,918港元)，我很窮，不會傷害你、不會碰你，我袋子裡有槍。』」

年紀輕輕 膽識過人

蘇菲對澳洲7News憶述，她當時很驚，但仍保持冷靜，對劫匪說：「could you just go to the petrol station up the road(你可否去街頭那間油站)」，她哀求那人不要下手，說「請你吧(please)」。從閉路電視片段可見，蘇菲表現冷靜，「他並不粗暴，(聽我說完)便離開」。她稱自己也不做大動作，免得刺激對方，他可能有槍。

劫匪一離開，蘇菲即關門並報警，警員不久便到場。事發於上周六晚，南澳警方表示，經調查後，警方周日晚拘捕一名18歲男子，他居於北阿德萊德，已被落案控告嚴重行劫，獲准保釋，將於明年1月5日提堂。