朝鮮半島局勢｜北韓證實昨試射潛射彈道導彈

北韓證實昨日進行導彈測試，從潛艇發射一枚新型彈道導彈。美國再次促請平壤不要作出挑釁行為。

北韓官方《朝中社》報道，北韓國防科學院昨日舉行新型潛射彈道導彈試射。勞動黨中央委員會部長劉進、黨中央軍需工業部副部長金正植及國防科學院領導幹部指導試射。

國防科學院表示，5年前成功發射第一枚潛射戰略彈道導彈的「8.24英雄艦」，昨日再次成功試射潛射彈道導彈，又指新型潛射彈道導彈採用側面機動及滑翔跳躍機動等許多升級的制導技術，將為北韓國防技術高度化及改進海軍水下作戰能力，作出重大貢獻。

風險評估小組料北韓最艱困時期過去

較早前，美國白宮發言人普薩基(Jen Psaki)，指平壤當局的行為，凸顯重啟對話的重要性，美方已準備好隨時隨地開展對話，沒有任何附加條件。她引述美國國務院的聲明，譴責北韓發射彈道導彈，指此舉違反多項國際法，並對區域安全構成威脅。美方希望北韓克制，回歸談判桌，同時強調美國對日本及南韓的國防承諾，堅如磐石。

韓國風險評估小組(Korea Risk Group)執行長Chad O'Carroll表示，北韓再次試射彈道飛彈，顯示2020到2021年，國內最艱困的時期可能已經過去。平壤通常一次只專注於一件重大戰略議題，所以重新試射（飛彈）可能代表目前優先事項是軍事，然後是外交政策。

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