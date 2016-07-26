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朝鮮半島局勢｜南韓成功試射自研潛射彈道導彈 全球7國家擁此技術
8 小時前
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朝鮮半島局勢｜南韓成功試射自研潛射彈道導彈 全球7國家擁此技術
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是次潛射彈道導彈試射，由南韓第一艘國產3000噸級潛艇「島山安昌浩」號發射。(互聯網)

北韓發射2枚彈道導彈進入東海之際，南韓宣布其新型潛艇「島山安昌浩」今日成功試射自主研製的潛射彈道導彈(SLBM)，成為全球第七個成功利用潛艇試射潛射導彈的國家。總統文在寅等政府和軍方人士觀看了是次試射，青瓦台指攜帶潛射彈道導彈的南韓第一艘國產3000噸級潛艇「島山安昌浩」號在水下進行試射，導彈在發射後按照預定的軌跡飛行，最終準確命中目標。

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北韓今日發射了2枚彈道導彈到東海。圖為南韓新聞節目作相關報道。(美聯社)

韓聯社報道，青瓦台表示，完成潛射導彈的研製在確保全方位防禦能力和威懾能力方面，具有重大意義，期待今後對實現自主國防和朝鮮半島和平進程中發揮作用。據悉，軍方計劃經試驗評估後，根據戰鬥力計劃作部署。其餘6個擁有SLBM實戰運作能力的國家包括美國、俄羅斯、中國、英國、法國和印度。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/朝鮮半島局勢｜南韓成功試謝自研潛射彈道導彈-全球7國家擁此技術-284957
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