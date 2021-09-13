美印太司令部：威脅鄰國 北韓射長程巡航導彈

北韓朝中社昨稱，北韓國防科學院在上周六至周日試射了最新研製的長程巡航導彈(圖)。日本傳媒指，導彈沿著設定在北韓領土和領海內的橢圓及「8」字形軌道，用2小時6分20秒飛行了1,500公里後命中目標。北韓最高領導人金正恩並無往發射現場觀看試射。今次試射的導彈射程覆蓋日本大半國土，美國印度太平洋司令部發聲明稱，北韓有關試射強調該國繼續致力推進軍事計劃，並對鄰國及國際社會構成威脅。美國對防禦南韓和日本的承諾堅如磐石。

朝中社報道，長程巡航導彈系統開發任務被視作核心項目推行，作為更有力地保障國家安全、遏制敵對勢力反北韓軍事挑釁的又一個有效手段，具有重要戰略意義。這次是美國總統拜登今年初上台以來，北韓第四度試射導彈，過去每次拜登政府都會發出警告並表示憂慮，以及強調對話和外交的重要，力促北韓重返談判桌。韓聯社稱，分析認為美國印太司令部的聲明雖譴責北韓是次試射導彈，但仍維持透過對話和外交途徑尋求解決方案的大框架。這可能是因為試射新型長程巡航導彈並不違反安理會決議，加上現在力促平壤政府重返對話，較加劇雙方緊張關係更為重要。