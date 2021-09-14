朝鮮半島局勢｜朝中社：北韓成功試射火車搭載導彈

北韓《朝中社》報道，北韓星期三凌晨試射火車搭載導彈，成功擊中800公里外、位於東部海域的目標。報道指，今次訓練是要評估新組建的「鐵道機動導彈團」，備戰狀態和火力任務執行的能力，熟練實戰行動程序，以確定鐵道機動導彈系統的實用性。

朴正天：成果對加強北韓戰爭遏制力有重大意義

朝鮮勞動黨中央政治局常委、黨中央委員會書記朴正天指導今次射擊訓練。他高度評價試射成果，形容對加強北韓的戰爭遏制力有重大意義。朴正天又說，鐵道機動導彈系統可於全國各地分散執行火力任務，要求軍隊和有關部門根據全國地形條件和實際情況，完善系統的作戰方案，並會探討擴大編制成為「鐵道機動導彈旅」。

南韓昨日亦宣布其新型潛艇「島山安昌浩」成功試射自主研製的潛射彈道導彈(SLBM)，成為全球第七個成功利用潛艇試射潛射導彈的國家。

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