朝鮮半島局勢｜穿涼鞋走紅地氈 金正恩：無依據令人相信美國不敵對

北韓官方《朝中社》報道，最高領袖金正恩星期一在國防發展展覽會發表講話時，指美國近日頻繁對北韓釋放不敵對的信號，但未有任何依據令人相信。

金正恩指，平壤只是為了自衛而加強國防力量，而不是為了發動戰爭。美方仍在堅持錯誤的判斷和行為，繼續製造地區緊張局勢，但北韓的主要敵人是戰爭本身，而並非南韓美國等特定國家或勢力，北韓並非針對南韓增強國防力量，因為同一民族在半島互相動武的悲慘歷史，不應該重演。

資深記者料金正恩穿涼鞋為保護健康

金正恩日前於勞動黨76週年黨慶發表演說，有資深記者眼利發現，他一身西裝，卻配上一雙涼鞋，有別以往公開露面時常穿的皮鞋。

北韓官媒發布的影片顯示，金正恩踏著紅地毯入場時，身穿黑色襪子與一雙黑色亮皮涼鞋，搭配深色西裝、酒紅色領帶與半框眼鏡。

南韓首爾《北韓新聞》(NK News)資深分析記者Colin Zwirko發現金正恩的鞋子不同以往。他說，不清楚為甚麼金正恩選穿涼鞋，也不清楚他先前是否曾穿涼鞋公開露面，但認為金正恩確實已採取各項行動，以保護健康並確保自己感到舒適。

Colin Zwirko指，金正恩5月在短時間內減掉不少體重。人們也發現他9月發表長篇演說時，會站在軟墊上，這不是典型的做法。看來他正小心防範新冠肺炎，亦可能改善健康問題。

今年6月初，金正恩近1個月無露面後，官媒發布他的相片。有分析人士發現，他的手腕似乎變細、手錶的錶帶也變得更緊，引發外界對他健康狀況的一陣揣測。

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