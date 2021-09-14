李慧詩凱林賽添一銅 全運會賽事今起電視轉播

第14屆全國運動會今晚舉行開幕禮，香港代表團共派出169名健將，參加18個項目，66位工作與醫療人員支援。部分項目在開幕前已展開，例如港隊單車隊已贏得1金2銅、共3面獎牌；「牛下女車神」李慧詩(Sarah)昨午出戰凱林賽決賽，再度與宿敵鍾天使同場，Sarah在最後兩圈力追下，力壓對方取得一面銅牌，繼周一在爭先賽為港隊奪得今屆全運會首面金牌後，再摘一面獎牌。



對於香港市民近日未能一如早前東京奧運般，可全天候追看港隊在全運會的賽事，無緣直擊及支持單車隊作賽，特首林鄭月娥昨解釋，由於全運會當時未正式開幕，「咁所以我哋安排咗嘅轉播權係未能夠可以發揮到佢嘅作用。」她同時宣布，經中央廣播電視總台(CCTV)協助下，今起免費授權本港轉播賽事，市民可經香港電台(32台、網頁、RTHK Screen)或其他電視台收看，港台會有即時手語傳譯；亦會於下月22至29日轉播殘疾人運動會暨特殊奧林匹克運動會。至於今屆全運會開幕儀式，將於今晚8時在西安奧體中心體育場舉行，國家主席習近平將出席並宣布運動會開幕。

另外，林鄭表示，下屆全運會將由粵港澳三地聯會舉辦，而她將會出席今屆全運會的閉幕禮，相信澳門特首及廣東領導屆時均會出席，三地政府並會初步討論如何合作舉辦。

