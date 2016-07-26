李慧詩奪銅 林鄭擊掌歡呼創體壇傳奇 市民感動：欣賞她無放棄

港隊代表李慧詩昨早出戰奧運女子爭先賽準決賽，特首林鄭月娥聯同民政事務局長徐英偉，以及體育學院主席林大輝等一眾年輕運動員在體育學院觀看賽事直播。比賽期間林鄭多次揮動區旗、表現激動，當李慧詩衝線勇奪銅牌一刻，現場歡呼聲四起，林鄭興奮拍掌亦與林大輝擊掌。



林鄭祝賀李慧詩奪銅牌，讚揚她是首個分別於兩屆奧運會奪得獎牌的香港運動員，認為她的實力和決心經得起時間考驗，成績斐然，創造香港體壇傳奇，又承諾日後會更加重視體育發展。行政會議及立法會亦分別祝賀李慧詩奪獎，指她充分展示香港運動員的拼搏精神，不僅為港爭光，更為香港體壇寫下新的里程碑。

作為本港衝擊獎牌的最後希望，不少市民昨日一早到奧運站奧海城等大型商場觀看直播。比賽期間現場氣氛熱烈，市民高呼加油和拍掌歡呼的聲音不絕，有市民見證李慧詩奪獎後眼泛淚光，表示被李慧詩感動，認為她在凱林賽失利後無放棄，後勁仍然凌厲，香港人應學習她不放棄和堅持的精神。

郭基煇：願加碼資助支持運動科學

全國青聯常委、青年聯會會長郭基煇，昨亦聯同港協暨奧委員副會長霍啟剛到商場看直播，見到李慧詩衝線後，兩人激動相擁，難掩興奮。郭形容，港隊在東京奧運的表現「頂瓜瓜」，又指他早前資助科技大學和體育學院設立風洞設施，發展體育科學，研究如何減低單車選手的風阻作賽，很感恩可以發揮作用，願意將資助額由600萬增至1,000萬元。

霍啟剛表示，李慧詩長期在外地受訓，少見家人，過程非常不容易，放棄了很多，相信市民都會為她感到驕傲。足球總會副主席霍啟山則期望，政府可推動體育普及化，特別是投放更多資源將在青少年足球培訓，提升水平，到明年有世界盃等大型比賽，再考慮如何增加市民接觸到賽事的機會。

教大和浸大發稿祝賀李慧詩，讚揚她的頑強拼搏精神。教大校長張仁良恭賀校友及榮譽院士李慧詩勇奪銅牌，稱李慧詩一直保持頑強的拼搏精神和鬥志，並一直努力兼顧體育事業與學業，以優秀成績完成課程，希望一眾學生能以她為榜樣，堅毅不屈，專心致志地向目標邁進。

李慧詩亦透過浸會大學的精英運動員入學計劃，獲頒發獎學金，入讀創意及專業寫作文學士課程。校董會暨諮議會主席陳鎮仁表示，李慧詩是香港運動員的典範，大學全體成員對她勇奪銅牌感到無比興奮和自豪。