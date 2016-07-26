東京奧運｜巴赫誤稱日本人為「中國人」 美媒：奧運級犯錯

東京奧運將於下周五(23日)揭幕，國際奧委會主席巴赫(Thomas Bach)在日本，誤稱日本人為「中國人」，被美媒形容為「奧運級」犯錯。

巴赫在日本完成3日隔離，昨日與東京奧組委主席橋本聖子等人會面。他發言時，提到要舉辦令大家安全及安心的奧運，為的是運動員、所有代表團，更重要是為日本人民，但巴赫一度誤稱為「中國人民」，雖然很快更正，英日翻譯員亦無複述有關錯誤，但已引起傳媒廣泛報道。

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美國《華盛頓郵報》(The Washington Post)形容是「奧運級」犯錯，對東道國民眾失敬，將會進一步損害日本的形象，亦進一步令外界回顧國際奧委會及日本政府的分歧。

巴赫：東京奧運有史以來準備最充分

巴赫接受《共同社》專訪，重申日本國民沒必要對疫情下舉行奧運感到恐慌，強調儘管大流行帶來無數的挑戰，但奧運會是「有史以來準備最充分的」，相關人員已採取足夠的防疫措施。