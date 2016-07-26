東京奧運｜市民奧海城見證何詩蓓再奪獎牌 信和800萬打造精彩活動

早前於東京奧運奪得女子200米自由泳銀牌的「女飛魚」何詩蓓，今早出戰100米自由泳決賽，狀態大勇游出52.27秒刷新亞洲紀錄，勇奪一面銀牌，並成為首名香港運動員於同一屆奧運連奪兩牌，再次為香港爭光！

奧海城全程直播賽事，與全港市民一同為何詩蓓打氣！賽事期間，除了有帶備燈牌、氣球獎牌和打氣牌的「何詩蓓應援團」外，信和集團更帶領派出數十名啦啦隊，令全場氣氛熱熾，歡呼氣氛激昂，響起如雷掌聲！

信和集團3大商場直播重點賽事

奧運舉行期間，信和集團投放800萬炮製連串精彩節目，與全港市民一同為運動員打氣！屯門市廣場全新540吋4K大電視，以及奧海城和荃新天地的商場大電視會全程直播重點賽事！奧海城於8月1日更會「齊撐家朗」，直播張家朗聯同張小倫、蔡俊彥和吳諾弘出戰的男子花劍團體賽事；並於8月5日港隊首席車手李慧詩出戰凱林決賽當日，舉行大型打氣活動見證締造歷史的時刻。

奧海城設運動電競體驗中心

奧海城更會設有運動電競體驗中心，讓市民透過至潮方式投入緊張刺激的運動氣氛。為了啟蒙更多運動新星為香港爭光，信和集團旗下商場將會舉辦由前奧運選手主理運動體驗課程及「體壇盛事共融派對」招待基層家庭、少數族裔家庭及一眾市民一起欣賞精彩賽事以及體驗不同運動項目，令全港市民一起感受奧運狂熱氣氛！

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