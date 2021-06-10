東京奧運｜日政府修例 鐵路公司可檢查乘客行李防恐襲

日本政府在東京奧運7月23日開幕前，加強國內保安。國土交通省周二公布修例，自7月1日起，鐵路公司可檢查乘客的手提行李，作為防範恐襲的保安措施。

《每日新聞》報道，東海道新幹線2018年6月發生隨機殺人案，一名男子在列車上持刀斬殺乘客，造成1死2傷。國土交通省因應此案修訂《鐵道運輸規程》，禁止乘客攜帶不必要的刀具搭車，但並未規定可檢查手提行李。

人潮多可能造成混亂

國土交通省如今再修訂《鐵道運輸規程》，7月1日起容許鐵路公司檢查旅客手提行李，若旅客拒絕檢查，可要求下車或離開車站，但《每日新聞》指，在人潮眾多時檢查手提行李，可能導致混亂情況。

國土交通省設想的情況是，大型活動期間於會場附近的主要車站和新幹線車站實施這項措施，在驗票閘門設置安檢門、出動防爆犬巡邏等，找出可疑人士。

報道指，鐵路公司或對這些保安措施有保留。發生隨機殺人案的東海道新幹線，由JR東海公司經營，該公司當年表示，檢查手提行李，會對乘客造成不便。國土交通省則認為，2019年11月在一處車站實測安檢門措施，當時旅客並沒有特別不滿，同年12月在東京車站實測檢查手提行李，負責的JR東日本公司表示，雖然對旅客人流有影響，但不是很大問題。