東京奧運｜港隊女飛魚何詩蓓躋決賽 林鄭李家超等高官會議室觀戰

23歲港隊女「飛魚」何詩蓓晉級奧運女子200米自由泳決賽，成為首位香港泳將躋身奧運游泳決賽。特首林鄭月娥繼昨日上載與民政事務局長徐英偉，一同觀看張家朗男子花劍準決賽和決賽的「打卡」照後，林鄭今日再於Facebook上載照片，顯示自己與李家超等高官在政總會議室，透過投影機觀看何詩蓓今早的女子200米自由泳準決賽。

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林鄭月娥於貼文表示，今早與同事開會時仍對張家朗振奮人心的表現感到津津樂道，並不忘觀看何詩蓓女子200米自由泳準決賽，為她打氣。林鄭表示，對何詩蓓成功打入決賽感到雀躍，並呼籲市民明早9時40分觀看決賽電視直播，全城支持詩蓓衝牌。

女子200米自由泳準決賽的確實舉行時間為明早9時41分，晉級的8名泳手還有楊浚瑄、利迪姬、柏歷姬妮，以及於預賽曾贏過何詩蓓的捷克泳手施文洛娃 (Barbora Seemanova)。