東京奧運｜為防疫嚴禁肢體接觸 選手村卻提供16萬安全套捱轟

東京奧運為防疫，禁止選手有擁抱、握手等肢體接觸，但日媒發現，選手村同時免費提供16萬個安全套，批評防疫措施有矛盾。

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《東京體育報》、「周刊新潮」網站等媒體指，選手村免費提供安全套，始於1988年漢城奧運，是為了預防愛滋病。2000年悉尼奧運一開始準備了7萬個，但發現不夠，臨時追加2萬個；2012年倫敦奧運提供15萬個；2016年里約奧運提供45萬個創最多紀錄。

東京奧運預定由日本4家廠商各提供4萬個安全套、共16萬個，但4月28日公布的第二版手冊中明文規定，包括選手在內的奧運參加者，「應避免擁抱與握手等肢體接觸」，以及「與選手保持2米以上距離」等。外界質疑，選手村免費提供安全套似乎是在鼓勵親密接觸，與防疫措施背道而馳。

東京奧運籌備委員會日前回應指，安全套並非給選手在選手村使用，而是讓選手帶回自己的國家，希望他們協助宣傳防治愛滋病。發送安全套是國際奧委會(IOC)防治愛滋病運動的一部分，冀東奧能繼續，奧組委正研擬發送安全套的方法。

另外，日本正因新冠肺炎疫情實施緊急狀態，不少地方政府下達禁酒令，要求食肆不提供酒精飲品，但政府的東奧推進本部事務局於5月31日在一個國會會議上表示，選手可以攜帶酒類進入選手村，也可以在選手村的外賣服務上點酒。

在野黨與輿論批評，日本民眾為了防疫而忍耐，但奧運選手卻有各種「特權」。立憲民主黨等在野黨指出，只給奧運選手特別待遇，將難以獲得國民諒解，加上多人聚集飲酒，恐會提高染疫風險，因此要求當局修改相關規定。