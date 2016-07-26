東京奧運｜美國最年輕女網球手高芙確診宣布退賽

日本東京奧運揭幕在即，但陸續出現奧運相關感染個案。美國代表團最年輕成員、17歲的網球手高芙(Coco Gauff)因為確診感染新冠肺炎，宣布退出今屆奧運，但沒有透露是否已抵達日本東京。外媒報道指，暫時不清楚高芙確診時是否身處奧運選手村，亦不清楚她有否接種新冠疫苗。

世界排名第25位的高芙在社交網站宣布退賽，她指代表美國參加奧運是她一直以來的夢想，期望未來仍有機會。

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英國奧委會證實，田徑隊有6名運動員和2名工作人員上周四乘搭航班往日本時，機上有一名確診者，8人被列為密切接觸者，須自我隔離，若未來48小時的2次檢測都呈陰性，可以歸隊繼續集訓。英國奧運協會未有披露患者身份，只表示並非英國代表隊成員。

退出東奧的網球壇星將甚多，包括費達拿、拿度、莎蓮娜威廉絲、艾莎蓮嘉、姬芭及安祖艾絲古等球手都先後以不同理由宣佈退賽。