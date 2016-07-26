東京奧運｜表演總監開幕前夕遭解僱 涉用猶太人慘劇開玩笑

東京奧運明天開幕前夕，東京奧組委突然宣布，解除奧運開幕及閉幕儀式製作及演出團隊中，擔任表演總監的小林賢太郎職務。

日本傳媒報道，事件涉及小林賢太郎過去有關猶太人慘劇及殘疾人士的言論。東京奧組委主席橋本聖子表示，小林賢太郎的言論是用一場慘劇來開玩笑，因此決定將他辭退，奧組委將檢視開幕禮會怎樣進行，希望盡快有決定。

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為紀念二戰中遭大屠殺的猶太人而成立的國際人權組織，副院長兼主任Rabbi Abraham Cooper表示，無論一個人多麼有創造力，亦沒有權利嘲笑納粹種族滅絕中的受害者，這樣的人參與奧運將是於大屠殺中遭殺害的600萬名猶太人的侮辱，亦是對帕拉林匹克運動會殘酷的嘲弄。

小林賢太郎：意識到當時愚昧

小林賢太郎發聲明回應，指自己於1998年的影片中，寫了極度不謹慎的台詞，亦意識到當時愚昧的選擇是錯誤。在此之後，他亦感到不對並作出改變。他認為自己從事讓人快樂的工作，不應讓人感到不舒服，並對任何被冒犯的人道歉。

另外，負責為開幕式作曲的52歲日本音樂人小山田圭吾，在90年代接受雜誌採訪時，承認在曾經欺凌殘疾兒童，他在本月19日向東京奧組委呈辭，不會再負責開幕式的音樂創作。