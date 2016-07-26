東京奧運｜誤會伍家朗僅稱「真相大白」 網民促道歉穆家駿刪fb

在社交網站自稱教師的民建聯穆家駿「強烈譴責」參與東京奧運的港隊羽毛球「一哥」伍家朗穿黑衫黑褲且未有印上區旗，強調「如果不想代表中國香港，請選擇退賽」，但後來他將「黑色衫」三字刪去，馬上引起網民熱議。其後有網上圖片顯示，伍家朗所穿的黑衫背後印有「中國香港」(Hong Kong China)的英文字樣，伍家朗亦解釋是因為欠缺贊助，而且未獲授權在自行印製的比賽服印上區旗，呼籲大家看奧運時能專注於運動員場上表現，而非球衣。

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香港羽毛球總會昨晚發表聲明回應，指事件是羽毛球隊間的溝通問題，但希望香港人能運動員集中精神比賽，為港爭光。穆家駿隨後轉貼羽總的有關聲明，表示「大家都清楚事件的真相，希望伍家朗下場比賽能夠真的穿上有區旗的球衣參賽，預祝取得佳績，對得起球衣上的洋紫荊。」

網民：做錯嘢要認錯呀老師

然而，大批網民仍湧入穆家駿的fb的留言，要求他就誤會伍家朗一事道歉：「道歉呀！做錯嘢要認錯呀~老師」、「道歉呀！你識唔識道歉呀？識唔識尊重人呀？枉你叫自己係老師。」、「閣下欠香港運動員一個道歉……作為愛國愛港(指民建聯)的一份子，無風起浪學人帶頭批評，點知人哋解釋係冇錢冇贊助」。現時，穆家駿已將有關fb刪去。