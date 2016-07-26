東京奧運｜選手村再多4人感染 世界排名第一英國射擊選手確診退賽

東京奧運明日（23日）將舉行開幕禮，但今日公布的相關確診個案再增加12人，其中4人居於選手村，包括2名運動員。另外，英國女子定向飛靶射擊23歲選手Amber Hill證實確診，Amber Hill是該項目的世界排名第一運動員，上屆奧運得第6名。

東京奧運組委會今日公布，新增的確診個案有12人，當中包括6名承辦商工人、4名海外奧運代表相關的職員，以及2名運動員。其中，2名運動員及2名相關職員皆入住選手村。

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英國奧委會公布，該國的射擊選手Amber Hill確診，將會退出今屆奧運。23歲的Amber Hill是英國金牌希望之一，上屆賽事以18歲之齡出戰獲得第6，現時已升至世界排名第一，並於今年舉行的射擊世界盃贏得1站冠軍及1站亞軍。

Amber Hill表示，自己無法形容現時的心情，她又指自己經過5年的練習，在得知自己確診後覺得非常沮喪。Amber Hill指自己沒有出現病徵，現在只能祝賀英國射擊隊在東京取得佳績。

智利跆拳道代表抵日後確診退出

另外，智利跆拳道代表Fernanda Aguirre在抵達日本之後，接受PCR檢測證實呈陽性反應，亦將會退出本月25日舉行跆拳道女子57公斤項目的比賽。

至於早前有2名球員及1名職員確診的南非男子足球代表，今日對日本的比賽要待今日賽前才決定是否繼續；南非領隊則表示，球隊僅餘12名球員可用。