東京奧運｜選手村薄床板防性行為？ 愛爾蘭體操選手拍片實測堅硬度(有片)

東京奧運選手村的床鋪用厚紙板製成，美國《紐約郵報》早前報道，床板是特意做得薄一些，讓選手們在新冠肺炎疫情下保持社交距離，甚至防止人們在房內發生性行為。愛爾蘭體操選手Rhys McClenaghan周日把一段他在床上不停跳彈的影片放上Twitter，公開床板硬度的實測結果。

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McClenaghan在以「奧運反性行為床(Anti-sex beds at the Olympics)」為題的短片中說：「(有人說)這些床是要防止性行為。它們是用紙板做的，沒錯，但顯然這樣大動作也不會垮。這是假的，假新聞！」

東奧官網致謝

東奧官方Twitter帳號感謝McClenaghan「破除迷思」，強調「這些具可持續性的床非常堅固」。

《紐約郵報》的報道源自Twitter一則帖文。美國長跑選手Paul Chelimo以開玩笑的語氣說，選手村這些床「用意是要避免選手之間發生親密關係」。他說：「床(只能)承托1個人的重量，以避免發生運動以外的情況。」

但這並非東奧選手村的床鋪第一次受到質疑。

今年1月，澳洲籃球選手Andrew Bogut質疑這種床的負重能力，製造商Airweave回應指，每張床可以承托200公斤重量，也通過嚴格壓力測試。發言人說：「我們做過實驗，例如在床面上施加重量。只要床上不超過2個人，就夠堅固，可以支撐重量。」

東奧期間，過萬選手將入住選手村，主辦單位呼籲選手們「避免不必要的肢體接觸」。

video link：https://twitter.com/McClenaghanRhys/status/1416567768938291203?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1416938478701408256%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cna.com.tw%2Fnews%2Faopl%2F202107190238.aspx