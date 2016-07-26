Am730
Am730
Am730
Am730
News
東京奧運｜穆家駿就球衣風波致歉：一時情切語氣過重
7 小時前
#Hashtags
東京奧運球衣風波穆家駿民建聯伍家朗羽毛球
東京奧運｜穆家駿就球衣風波致歉：一時情切語氣過重
news-images
民建聯穆家駿在YouTube發文，就伍家朗球衣一事道歉，指自己一時情切，語氣過重。(穆家駿Youtube截圖)

日前在fb發文「強烈譴責」出戰東京奧運的港隊羽毛球「一哥」伍家朗球衣無區徽的民建聯穆家駿在YouTube發文，首次就球衣事件表示歉意，指自己「一時情切」，在fb發表的評論語氣有點過重。

穆家駿：無意影響香港羽毛球隊備戰

穆家駿說，很高興可以看到香港羽毛球隊的伍家朗今日能袍甲鮮明，穿着有香港特區標誌的運動服在奥運的賽場上出戰，並解釋自己無意影響香港羽毛球隊的備戰，因此留到今天才回應。他稱自己當日也跟各位香港市民一樣，全神貫注地在電視機面前支持香港羽毛球隊出賽，「赫然發現」香港隊代表伍家朗，有別於其他港隊球員，未有穿上印有區旗的球衣，因此令人十分詫異。他又感謝羽毛球總會即時回應說明箇中原委並作出補救措施，令事件得以解決，期盼港隊運動員都能夠在接下來的比賽中爭取佳績。

民建聯穆家駿日前在fb「強烈譴責」參與東京奧運的港隊羽毛球「一哥」伍家朗穿黑衫黑褲且未有印上區旗，強調「如果不想代表中國香港，請選擇退賽」，但後來他將「黑色衫」三字刪去，惟有關言論馬上引起網民熱議。民建聯主席李慧琼昨日指，穆家駿的表達方式及語氣過重，該黨已要求他就言論道歉或公開解釋。

相關新聞：

東京奧運｜伍家朗球衣風波後首亮相　身穿印有區旗綠白戰衣

東京奧運｜誤會伍家朗僅稱「真相大白」　網民促道歉穆家駿刪fb

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/東京奧運｜youtube蒲頭就球衣風波致歉　穆家駿：一時情切語氣過重-277842
#Hashtags
東京奧運球衣風波穆家駿民建聯伍家朗羽毛球
Am730

寄匿名信稱全港放38枚炸彈 男廚師認炸彈嚇詐罪囚22個月

東京奧運｜美國體操天后比莉絲壓力爆煲突退賽　白宮贊助商表支持

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
寄匿名信稱全港放38枚炸彈 男廚師認炸彈嚇詐罪囚22個月
Am730
Am730
東京奧運｜美國體操天后比莉絲壓力爆煲突退賽　白宮贊助商表支持
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多