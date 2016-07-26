東京奧運｜穆家駿就球衣風波致歉：一時情切語氣過重

日前在fb發文「強烈譴責」出戰東京奧運的港隊羽毛球「一哥」伍家朗球衣無區徽的民建聯穆家駿在YouTube發文，首次就球衣事件表示歉意，指自己「一時情切」，在fb發表的評論語氣有點過重。

穆家駿：無意影響香港羽毛球隊備戰

穆家駿說，很高興可以看到香港羽毛球隊的伍家朗今日能袍甲鮮明，穿着有香港特區標誌的運動服在奥運的賽場上出戰，並解釋自己無意影響香港羽毛球隊的備戰，因此留到今天才回應。他稱自己當日也跟各位香港市民一樣，全神貫注地在電視機面前支持香港羽毛球隊出賽，「赫然發現」香港隊代表伍家朗，有別於其他港隊球員，未有穿上印有區旗的球衣，因此令人十分詫異。他又感謝羽毛球總會即時回應說明箇中原委並作出補救措施，令事件得以解決，期盼港隊運動員都能夠在接下來的比賽中爭取佳績。

民建聯穆家駿日前在fb「強烈譴責」參與東京奧運的港隊羽毛球「一哥」伍家朗穿黑衫黑褲且未有印上區旗，強調「如果不想代表中國香港，請選擇退賽」，但後來他將「黑色衫」三字刪去，惟有關言論馬上引起網民熱議。民建聯主席李慧琼昨日指，穆家駿的表達方式及語氣過重，該黨已要求他就言論道歉或公開解釋。

相關新聞：

東京奧運｜伍家朗球衣風波後首亮相 身穿印有區旗綠白戰衣

東京奧運｜誤會伍家朗僅稱「真相大白」 網民促道歉穆家駿刪fb