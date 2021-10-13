林鄭結束訪問廣州行程 冀穗港在金融科技優勢互補

特首林鄭月娥應商務部邀請，今出席廣州出席廣交會暨珠江國際貿易論壇的開幕式。她今早先與廣州市委書記張碩輔、市長溫國輝和其他市政府官員會面，向他們介紹上星期發表的《2021年施政報告》。她說穗港在金融、科技等領域各有所長，可加強在大灣區內合作，優勢互補。

其中，她指香港的高等院校基礎科研實力雄厚，7間大學已經或正計劃進駐大灣區內地城市，包括位於廣州南沙的香港科技大學(廣州) 。林鄭感謝廣州市政府對項目的支持，很高興得悉大學校園可望明年9月正式落成啓用，而香港科技園公司亦與香港科技大學在今年8月簽訂合作協議，計劃在廣州南沙建立孵化基地，她希望廣州市政府會支持有關項目，促進兩地攜手為大灣區培育更多創科企業。在金融方面，她指在施政報告表明特區政府支持香港交易所與廣州期貨交易所就碳排放交易相關金融產品開展合作。

林鄭結束廣州的行程後今日已返港，原定今日下午到深圳，與深圳市領導舉行的會議取消，兩地政府會另行安排日子會面。