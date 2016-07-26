柏傲莊III｜屋宇署高度關注事件 港鐵稱已促請檢驗其他座數

就大圍站上蓋私人發展項目柏傲莊第三期，即該發展項目的第1座及第8座住宅大廈，部分鋼筋混凝土結構構件所用的混凝土強度低於屋宇署批准圖則的指明等級強度，屋宇署表示高度關注，並已對事件展開調查，以及會與有關認可人士及註冊結構工程師跟進拆卸及補救工程細節，確保工程及建築物安全並符合法規要求。港鐵表示十分關注事件，並已要求發展商確認該項目其他座數樓宇的施工質量。

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屋宇署於上月18日收到該發展項目的註冊結構工程師通知，指根據於第8座7樓至8樓部分鋼筋混凝土支柱取樣的抗壓測試結果，發現所用混凝土的強度低於屋宇署批准圖則的指明等級強度，已暫停該座的相關上蓋建造工程，並作進一步測試。屋宇署在本月6日再接獲通知，指第8座的鋼筋混凝土承力牆及第1座部分鋼筋混凝土支柱及承力牆亦出現類似情況，而第1座的相關上蓋建造工程亦因此暫停。

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屋宇署本月7日派員視察，確認第1座及第8座的整體結構並沒有明顯危險。署方要求負責該發展項目的認可人士、註冊結構工程師及註冊一般建築承建商提交詳細報告，並須就同一項目其餘5幢已經完成上蓋主體結構工程的住宅大廈，進行額外測試並提交報告。屋宇署已就有否違反《建築物條例》展開調查，並會視乎調查結果，按《建築物條例》的規定採取適當行動。

港鐵：已要求發展商提交報告

港鐵於本月6日收到發展商通知有關事宜，並已要求發展商提交詳細徹底調查的報告及作出跟進，以確保相關樓宇符合已獲批設計的要求，以及充分考慮受影響買家的利益。港鐵又指，涉事兩座樓宇的建造工程現已暫停，有待發展商全面調查事件及盡快落實妥善的補救方案，確保達到政府監管部門的要求及通過審批，並已要求發展商對項目其他座數樓宇的施工質量進行確認。