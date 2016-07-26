柏傲莊III｜牆身底座未達標主動清拆重建 專家：清拆罕見料挽買家信心

新世界發展跟港鐵合作發展的大圍站上蓋物業項目，柏傲莊III的第1及第8座牆身底座出現混凝土強度未達設計要求，新世界主動提出拆卸重建。土力工程處前處長陳健碩認為，出問題的應該是該兩座住宅的石屎壓力測試，而一般情況下可選擇小修小補，但今次新世界決定整幢清拆，形容情況「幾罕見」，但他強調即使今次新世界不主動處理，「就算日後屋宇署去驗樓都過唔到骨」。

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陳健碩認為，新世界所指的「強度未達標」應該指壓力測試未達標，而一般興建樓宇時，會在水泥廠、地盤就混凝土作多次壓力測試，預計今次應該是在地盤發現有關問題。陳又指，一般情況下可選擇小修小補，而新世界決定清拆，不一定反映情況嚴重，料發展商或擔心影響買家信心，才採取較嚴謹的手段，「平時局部清拆都有嘅，但全幢拆都幾罕見」。

陳健碩續指，柏傲莊III目前只興建十餘層，相信不會構成即時危險，但若不處理出問題的底層，落成後負載量或會「頂唔順」，有機會倒塌。