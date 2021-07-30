樂悠咭明起分階段接受申請 可享2元乘車優惠 (附時間表)

2元乘車優惠明年2月27日起，將一併涵蓋60至64歲市民，並擴展計劃適用交通工具至紅色小巴、街渡和電車，惟60至64歲受惠人士須特別申請名為「樂悠咭」的個人八達通卡，方可享用優惠。1957年出生人士，明日(2日)至月底可率先申請，至於1958年至1961年出生人士，則分階段在9月至12月接受申請。

330地方可領申請表及回郵信封

勞工及福利局長羅致光在網誌稱，鼓勵合資格人士透過八達通電話應用程式遞交申請，形容申請人只需安坐家中「撳幾粒掣咁簡單」，計劃同時接受以紙本申請表格遞交，申請者可在指定港鐵站的非付費區客務中心、輕鐵客務中心、運輸署牌照事務處、民政事務處民政諮詢中心及政府資助長者中心等330個指定地點，索取表格及免郵費回郵信封，另網上亦有表格下載。

收卡後要先增值

當局在接獲填妥的申請後，「樂悠咭」將在4周內郵寄至申請人的香港通訊地址，政府會資助合資格人士首次申請「樂悠咭」的20元申請費用，申請人毋須繳交任何申請費用，但使用「樂悠咭」前須先增值不少於50元，其中50元作為八達通卡有限公司的可退還按金。

樂悠咭申請時間表

⚫ 1957年：2021年8月2日至31日

⚫ 1958年：2021年9月1日至30日

⚫ 1959年：2021年10月1日至31日

⚫ 1960年：2021年11月1日至30日

⚫ 1961年：2021年12月1日至31日

⚫ 將於3個月內滿60歲人士：2022年1月1日起