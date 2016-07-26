電子消費券｜已向550萬名市民發放 政府提醒不適用範圍 (附表)

政府發言人表示，港府今日(1日)已透過八達通、支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK共4間儲值支付工具營辦商，向約550萬名上月17日或之前完成電子登記的合資格市民，發放首期2,000元消費券。

選擇以八達通領取消費券的市民，可到設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交匯處的公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站或透過八達通手機應用程式，在今日起計的3個月內拍卡領取該2,000元消費券。至於選擇透過支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK領取消費券的市民，其2,000元消費券已直接存入其指定的儲值支付工具帳戶，有關金額會獨立於帳戶內原有的電子錢包。

當局指出，消費券的適用範圍廣泛，一般而言涵蓋接受4個指定儲值支付工具作付款方式的本地零售、餐飲和服務業商戶的實體及網上店舖。然而，消費券並不適用於以下交易類別：



⚫ 政府收費（例如稅款、罰款、牌照費、隧道費、停車咪錶）

⚫ 公用事業收費（即水、電、煤氣）

⚫ 公共機構收費（例如醫院管理局、香港房屋委員會、香港房屋協會）

⚫ 教育開支（即提供本地及非本地課程的中小學，以及大學教育資助委員會資助的大學收費）

⚫ 購買金融產品或服務（例如保險）

⚫ 捐款（包括慈善、宗教及政治組織）

⚫ 直接向非本地商戶購物（包括於本地透過非本地網上平台購物）

⚫ 個人對個人（P2P）支付

⚫ 兌換現金

今日可收到款項的市民，今日內會陸續收到相關電話短訊或應用程式推送通知，而上月18日或之後完成電子登記，以及所有以遞交書面表格進行登記的人士，經核實資格後將於下月1日獲發放首期2,000元消費券。

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