歐國盃｜烏克蘭公布國家隊球衣 俄羅斯批政治挑釁

烏克蘭公布國家隊出戰歐國盃新球衣的設計，被俄羅斯指屬政治挑釁。

2020 年歐國盃由于冠狀病毒大流行，推遲於 6 月 11 日至 7 月 11 日在包括聖彼得堡在內的 11 個城市舉行。俄羅斯的第二座城市將舉辦七場比賽，包括四分之一決賽。烏克蘭足總星期日展示新球衣，正中央的烏克蘭國界，包括克里米亞半島。而球衣背後有一句口號「願光榮歸於烏克蘭」，後來成為抗議者的口號，抗議者在 2014 年的民眾起義中驅逐了克里姆林宮支持的領導人亞努科維奇；球衣內另一句口號則是「願光榮歸於英雄」，這兩句口號都是烏克蘭軍隊的官方口號，與烏克蘭長達數十年的獨立鬥爭有關。

俄羅斯地圖涵蓋俄羅斯土地是非法

俄羅斯國家杜馬副主席斯維曉夫，指烏克蘭國家隊球衣是一項政治挑釁，指地圖涵蓋俄羅斯土地是非法。

俄羅斯外交部發言人指，球衣上的口號是民族主義，而「願光榮歸於英雄」更令人聯想到納粹德國的集會口號。

烏克蘭一直指責俄羅斯2014年兼併克里米亞半島、分離主義控制的頓涅茨克和盧甘斯克地區，並支持烏克蘭東部講俄語的叛亂分子。自 2014 年以來，衝突已經奪去了13,000個生命。