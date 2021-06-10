歷來最大宗｜海關搗快艇走私案 流浮山檢1.2億走私貨拘4人 (更新)

【12:15 更新】海關表示，經連日部署下，於本月2日凌晨、懸掛紅雨期間在流浮山海邊當場破獲走私活動，當時集團成員正將走私貨品從貨車運上快艇，惟海關展開行動後，成員已立即棄置貨物，並登上快艇高速逃往內地。海關人員搜查該輛貨車，檢獲大量貨品，包括貴價參茸海味、名牌手袋服裝及受管制瀕危動植物。海關其後突擊新界3間倉庫及1個住宅單位，合共拘捕4名男子，年齡介乎35至62歲，並在其中一個倉庫檢獲更多貨品，目前正追捕更多涉案人士。

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在破獲的貨品中，包括大量貴價食材，例如花膠、燕窩、海蔘及魚翅等，涉7,100萬元，為單一案件最高紀錄金額，以及大量名貴手錶及名牌手袋，涉4,700萬元。另外檢獲180公斤瀕危動植物，部分為亞洲罕見的珍貴物種，包括美國及墨西哥的岩牡丹及星兜，以及魔鬼魚魚鰓等。海關估計，該批貨品牽涉可逃避的稅項可達1.2億港元。

海關表示，該集團從世界各地採購貨物，在本港儲存及重新包裝，於深夜經快艇走私回內地的接頭人，再轉送至其他城市。海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍指，海關近月加強打擊海上走私活動，令走私集團有所避忌，需要囤積貨物，再一次過「搏一搏」將大批貨品運回內地。他又指，首次發現走私集團利用無人機在場監控，對執法構成一定難度。

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【11:50 更新】海關交代案情時指，海關自今年3月起與內地部門合作採取「迅雷」行動，並於本月2日至7日採取執法行動，檢獲1.2億元走私貨品，為同類案件最高金額紀錄，包括6.6萬件高價貨品、2.3噸貴價食材及180公斤受管制瀕危動植物，並拘捕4人，包括1名集團骨幹成員及3名貨物監工。

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【09:43 更新】香港與內海關進行代號名為「迅雷」的聯合反走私行動，於流浮山偵破一宗涉嫌利用快艇走私的案件，檢獲一批市值約1.2億元的懷疑走私物品，包括大量高價值貨品、貴價食材及受管制瀕危物種，行動中拘捕4人。

海關表示，以檢獲走私物品的市值計算，今次是海關有紀錄以來破獲最大宗的快艇走私案件。海關將於上午11時舉行記者會交代案情。