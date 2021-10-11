殘廁強姦低智商女致成孕 清潔工罪成囚6年4個月

一名35歲清潔工人多年前在教會認識低智力的女教友，其後相約她到樂園遊玩，並在當日於商場殘廁強姦她，令她因姦成孕，事後需做墮胎手術。該清潔工早前在高等法院經審訊後被裁定強姦罪成，今日被判監6年4個月。

暫委法官表示，判刑時考慮多項加刑因素，指被告強迫女事主為自己口交，又在性侵時沒使用安全套，而女事主屬智力邊緣人士，容易受人欺壓，不懂得保護自己，言語表達能力頗有不足，法庭就加刑因素一併考慮後，以6年半為判刑基準，被告沒有刑事紀錄獲減刑2個月，除此沒有其他減刑因素，就強姦罪判監6年4個月。

被告李煜明，35歲，被控於前年7月23日，在旺角新世紀廣場4樓傷殘人士廁所強姦女事主。被告原亦被控於同日在海洋公園兩度非禮女事主，包括捏及指插其私處，經審訊後被裁定罪名不成立。

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