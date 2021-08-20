殺154走私貓被罵麻木不仁 蔡英文：依法辦理允檢討

台灣前日人道毀滅154隻由大陸走私入境的名種貓，加上當日更是「國際流浪動物日」(International Homeless Animals Day)，引發當地重大爭議。已收養2貓4狗的蔡英文總統前晚在社交網站發文，法律必須執行，但也須檢討現有法例。



事件緣於海巡署上周五晚在台南外海截獲一艘台灣籍漁船，發現船艙內兩個有通風的暗格，藏有62個寵物膠箱，內有共154隻俄羅斯藍貓、布偶貓、英國短毛貓、美國短毛貓等名種貓，價值約新台幣1,000萬元(下同，約260萬港元)。當地保護動物組織請求當局網開一面，讓民眾領養，但農委會防檢局以來源不明及未檢疫為由，前日下午依法將上述名種貓安樂死。

不少台灣民眾對當局「鐵面無私」大加撻伐，中華大學兼任講座教授杜紫宸炮轟官方「執行的公務員真瞎……只需要將這一百多隻貓隔離飼養三個月，經獸醫檢疫沒有傳染病，公開讓民眾認養即可……海巡署和農委會的官員都沒腦袋嗎？」藝人夏如芝也在Facebook質疑當局何解不安排這些貓送檢，然後由領養人支付檢疫費用。此外，有不少網民湧到蔡英文的Facebook，大罵政府胡亂殺生。

推算檢疫半年需700萬

不過，作家莫羽靜卻指，該批貓需要180天檢疫，按台中市獸醫師公會的小動物診療費用標準表計算，每隻貓由檢疫、各種檢查及注射防疫針等，最少要約17萬元(約4.57萬港元)，而且未計及日後的治療費。莫羽靜指，當地有族譜繁殖的比賽級布偶貓也只是15萬元左右，沒有人會花那麼多錢買一隻沒有族譜、未知是否有其他隱疾的不明來歷貓隻。按莫羽靜的推算，這批貓檢疫最少要2,528萬元(約703萬港元)，根本不會也不應由政府埋單。

蔡英文及行政院長蘇貞昌分別譴責走私者，也撐執法機關依法處理，並承諾要檢討及修法，而蘇貞昌昨表示，全球多數地方都以相同方式處理走私入境動物，但會檢討符合人道及防疫的處理方式。至於負責安樂死的農委會，主委陳吉仲昨強調，走私貓來自大陸瘋狗症疫區，站在動植物防疫指揮官角度，只能把這些貓人道毀滅。