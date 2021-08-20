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殺154走私貓被罵麻木不仁 蔡英文：依法辦理允檢討
21 分前
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國際流浪動物日台灣走私貓名種貓俄羅斯藍貓布偶貓英國短毛貓美國短毛貓檢疫安樂死人道毀滅
殺154走私貓被罵麻木不仁 蔡英文：依法辦理允檢討
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台灣海巡署上周五緝獲走私貓，翌日即全處以安樂死。(台灣海巡署)

台灣前日人道毀滅154隻由大陸走私入境的名種貓，加上當日更是「國際流浪動物日」(International Homeless Animals Day)，引發當地重大爭議。已收養2貓4狗的蔡英文總統前晚在社交網站發文，法律必須執行，但也須檢討現有法例。
 

事件緣於海巡署上周五晚在台南外海截獲一艘台灣籍漁船，發現船艙內兩個有通風的暗格，藏有62個寵物膠箱，內有共154隻俄羅斯藍貓、布偶貓、英國短毛貓、美國短毛貓等名種貓，價值約新台幣1,000萬元(下同，約260萬港元)。當地保護動物組織請求當局網開一面，讓民眾領養，但農委會防檢局以來源不明及未檢疫為由，前日下午依法將上述名種貓安樂死。

不少台灣民眾對當局「鐵面無私」大加撻伐，中華大學兼任講座教授杜紫宸炮轟官方「執行的公務員真瞎……只需要將這一百多隻貓隔離飼養三個月，經獸醫檢疫沒有傳染病，公開讓民眾認養即可……海巡署和農委會的官員都沒腦袋嗎？」藝人夏如芝也在Facebook質疑當局何解不安排這些貓送檢，然後由領養人支付檢疫費用。此外，有不少網民湧到蔡英文的Facebook，大罵政府胡亂殺生。

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從大陸走私的154隻幼貓，已全數人道毀滅。(互聯網)
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莫羽靜引用台中市獸醫師公會收費表，推算該批走私貓要700萬港元檢疫。(互聯網)

推算檢疫半年需700萬
不過，作家莫羽靜卻指，該批貓需要180天檢疫，按台中市獸醫師公會的小動物診療費用標準表計算，每隻貓由檢疫、各種檢查及注射防疫針等，最少要約17萬元(約4.57萬港元)，而且未計及日後的治療費。莫羽靜指，當地有族譜繁殖的比賽級布偶貓也只是15萬元左右，沒有人會花那麼多錢買一隻沒有族譜、未知是否有其他隱疾的不明來歷貓隻。按莫羽靜的推算，這批貓檢疫最少要2,528萬元(約703萬港元)，根本不會也不應由政府埋單。

蔡英文及行政院長蘇貞昌分別譴責走私者，也撐執法機關依法處理，並承諾要檢討及修法，而蘇貞昌昨表示，全球多數地方都以相同方式處理走私入境動物，但會檢討符合人道及防疫的處理方式。至於負責安樂死的農委會，主委陳吉仲昨強調，走私貓來自大陸瘋狗症疫區，站在動植物防疫指揮官角度，只能把這些貓人道毀滅。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/殺154走私貓被罵麻木不仁-蔡英文：依法辦理允檢討-281430
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