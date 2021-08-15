民陣解散｜成員團體一致議決即日生效 秘書處無法運作無奈解散

民間人權陣線日前傳出擬解散的消息，今日(15日)上午11時許有報道指，民陣在前晚召開的團體成員會議上，一致通過解散決定。民陣中午12時發表聲明，正式宣布有關決定，指成員團體已一致議決即日起解散。

民陣在聲明提到，近一年來政府不斷以疫情為由，拒絕民陣和不同團體的遊行申請，各成員團體亦遭受打壓，公民社會面臨前所未有的嚴峻挑戰。民陣指，本希望繼續以原有方式與大家迎難而上，但召集人陳皓桓已因多宗案件身陷囹圄，秘書處無法維持運作，在沒有成員參與來屆秘書處的情況下，只能無奈宣布解散。現有的約160萬元資產，民陣指會指示民陣資產託管團體捐贈予合適團體。

感謝市民19年來並肩同行

聲明續稱，感謝過去19年來與民陣並肩同行的香港市民，一同經歷反23條、反高鐵、反大白象工程、雨傘運動和反修例運動，並創造50萬人、100萬人、200萬人遊行的紀錄，讓訴求響徹整個城市、讓世界看到香港、讓燈光照耀黑暗、讓民主自由種在人心。

在2002年成立的民陣，翌年起接替支聯會申辦七一遊行，成功召集50萬名港人上街要求停止23條立法，此後便無間斷每年均申辦七一遊行，至去年《港區國安法》在6月30日晚上實施後，七一遊行申請被警方以新型肺炎疫情為由禁止而斷纜。除七一遊行外，民陣多年來亦籌辦過不少大型遊行集會。

年初傳港府查民陣有否違《國安法》

民陣在2019年反修例運動期間，亦多次協助申辦遊行。及至今年3月，新加坡《聯合早報》引述消息稱，港府正調查民陣有否違反《港區國安法》，並有機會在短時間內被特區政府取締。警方其後在4月去信民陣，指控其違反《社團條例》，要求 交代收入來源等資料，時任 召集人陳皓桓當時反駁「如民陣為非法社團，警方與多個政府部門何以一直與非法社團合作？」

作為全港單一最大行業工會的香港專業教育人員協會，上周二(10日)宣布解散後，就傳出民陣擬解散的消息，此外在《港區國安法》成立後，亦已有不少工會解散。

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