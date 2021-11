氣候峰會奇怪焦點 卡米拉四圍唱拜登「放響屁」(有片)

聯合國氣候峰會COP26上月底揭幕,至今廣為人談論的除了各國在峰會的共識外,竟還包括美國總統拜登放屁?說拜登放屁,並非批評他在演說中空口講白話,而是真正放屁。英國《星期日郵報》引述消息,指英國王儲查理斯的夫人卡米拉,四圍同人講拜登「放響屁」。

拜登放屁「又長又響無法無視」

COP26於英國蘇格蘭格拉斯哥召開,報道指,卡米拉上周一在於凱文葛羅夫藝術博物館(Kelvingrove Art Gallery )的峰會接待會上,與拜登稍作傾談,期間聽到拜登放了個「又長又大聲、不可能無視」(long and loud and impossible to ignore)的屁。消息人士稱,卡米拉之後不斷告訴其他人,「沒停過談論它」(hasn't stopped talking about it)。報道旋即引來1.6萬次分享、逾4,200則留言,隨時多人關心過峰會本身。

拜登去年疑似放屁片段翻炒

報道更翻查拜登的「屁史」,指美國時任總統特朗普及一些共和黨人,於去年5月時曾分享一段拜登發出「可疑嘈音」(suspicious noise)的片段(見下方片段),當時拜登正與賓夕法尼亞州長沃爾夫(Tom Wolf)視像通話。

