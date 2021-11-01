氣候變化｜英女王籲為地球構建安全未來 約翰遜：末日時鐘非虛構

聯合國氣候變化大會(COP26)世界領導人峰會，在英國蘇格蘭格拉斯哥舉行。東道主英國首相約翰遜致開幕辭，形容氣候問題上的「末日時鐘」，已倒數至距離午夜的最後一分鐘。英女王伊利沙伯二世發表錄影講話，呼籲各國採取實際行動解決氣候變化問題。

逾百國家承諾2030年前停砍伐森林

約翰遜強調，各國必須立即採取行動，形容氣候問題上的「末日時鐘」，已倒數至距離午夜的最後一分鐘。他比喻目前地球和人類的處境，猶如英國特務電影主角占士邦被綁在一個將摧毀全球的「世界末日裝置」上，正試圖找出「拆彈」方法，形容在氣候變化問題上，「滴答倒數的末日裝置」不是虛構電影，而是真實存在，如果今天不開始認真對待氣候變化，到下一代的時候就已經太遲。

約翰遜指，超過100個國家將簽署協議，承諾在2030年前停止砍伐森林，代表全球85%熱帶雨林將受保護，其中12個國家將會在未來4年，合共斥資120億美元，資助發展中國家落實有關協議，包括修復貧瘠土地和應對山火等。美英等5個國家又承諾，未來4年投入17億美元，支援原住民保育森林。

英女王籲各國領袖以行動取代空談

英女王表示，很多人都希望以行動取代空談，呼籲各國領袖為了兒童及再下一代，現時就採取超越政治的行動。

英女王提到已故丈夫菲臘親王，指人類進步對環境的影響，一直是心繫菲臘親王的課題。她說，菲臘親王在鼓勵民眾保護脆弱的地球方面，發揮帶領作用，並透過長子、王儲查理斯，以及查理斯的兒子威廉王子，傳承下去，令她感到無比驕傲。

英女王原訂親自到格拉斯哥出席聯合國氣候變化大會的招待會，但她日前入院檢查後，醫生建議她最少休養兩星期，改為發表錄影講話。

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