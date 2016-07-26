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水上樂園｜學者稱動態定價助增收益　倡設浮動範圍封頂價
1 小時前
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水上樂園海洋公園定價門票動態定價封頂黃家榮香港專業教育學院酒店及旅遊系
水上樂園｜學者稱動態定價助增收益　倡設浮動範圍封頂價
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水上樂園｜學者稱動態定價助增收益　倡設浮動範圍封頂價 (資料圖片)

海洋公園水上樂園下月21日中秋節開幕，門票將採用「動態定價」系統，售價將根據未來60天季節性因素調整，但未有公布調整幅度。香港專業教育學院酒店及旅遊系首席講師黃家榮於電台節目稱，動態定價屬於新思維，可按需求管理樂園收益，認為有助增加海洋公園收入。

4個熱門日子加價15%

水上樂園門票昨午開售，平日成人票價320元、小童225元，開幕首六天、周末和10.1國慶成人票價400元、小童280元，至開售數小時後，中秋節翌日、開幕後首個周六日及國慶更加價至成人票價460元、小童320元，加幅達15%，與最低價(320元/225元)相比，更加逾四成。

黃家榮：與其他樂園相比定價算合理

黃家榮表示，參考世界各地其他水上樂園的門票價格，部分在外國有名及規模較大的樂園收費可達600元，而鄰近的廣州則售約200元，認為海洋公園定價相若，亦符合本港物價水平，能吸引市民及遊客入場。不過黃指，動態價格未知會否影響市民入場意欲，建議制定浮動定價的範圍，以及設「封頂價」。

相關新聞：延續傳奇 八彩天梯下水 水上樂園下月21日中秋開幕 動態票價 成人320起 小童225起

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/水上樂園｜學者稱動態定價助增收益　倡設浮動範圍封頂價-279696
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