水上樂園｜學者稱動態定價助增收益 倡設浮動範圍封頂價

海洋公園水上樂園下月21日中秋節開幕，門票將採用「動態定價」系統，售價將根據未來60天季節性因素調整，但未有公布調整幅度。香港專業教育學院酒店及旅遊系首席講師黃家榮於電台節目稱，動態定價屬於新思維，可按需求管理樂園收益，認為有助增加海洋公園收入。

4個熱門日子加價15%

水上樂園門票昨午開售，平日成人票價320元、小童225元，開幕首六天、周末和10.1國慶成人票價400元、小童280元，至開售數小時後，中秋節翌日、開幕後首個周六日及國慶更加價至成人票價460元、小童320元，加幅達15%，與最低價(320元/225元)相比，更加逾四成。

黃家榮：與其他樂園相比定價算合理

黃家榮表示，參考世界各地其他水上樂園的門票價格，部分在外國有名及規模較大的樂園收費可達600元，而鄰近的廣州則售約200元，認為海洋公園定價相若，亦符合本港物價水平，能吸引市民及遊客入場。不過黃指，動態價格未知會否影響市民入場意欲，建議制定浮動定價的範圍，以及設「封頂價」。

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