水警失蹤｜蕭澤頤譴責罪犯冷血 未來加強反走私行動

日前執勤期間墮海失蹤的水警高級督察林婉儀證實殉職，其遺體今早被發現於大澳二澳海面飄浮。警務處長蕭澤頤中午見傳媒交代事件，表示對林婉儀殉職感到痛心，譴責罪犯冷血和目無法紀，強調當局未來會加強反走私行動。他又否認，警方今次在人手安排上有不足。

蕭澤頤表示，上周六(25日)早上，水警龍鼓洲近沙洲一帶進行反走私行動，當時林婉儀所坐的小艇被一艘走私快艇撞反，小艇上4人墮海，並困在船底，3人先後被救出，惟當時林婉儀失蹤，當局隨時展開相關的搜救行動，由消防處、海事處協助，由於事發地點在內地水域分界，內地當局亦有協助進行搜救行動。

暫未拘捕任何人 日後加強反走私行動

蕭澤頤強調，同事無畏無懼地執法，出事警員有足夠裝備，並身穿救生衣，他譴責罪犯冷血及目無法紀，當局未來會加強反走私行動，不過暫時未有就事件拘捕任何人，只稱會全力將罪犯繩之於法。

對於今次人手安排是否不足夠，蕭澤頤否認，表示相信人手是足夠，強調警方每次作出人手安排會作風險評估。他又指，因新冠疫情期間，由於內地陸路封關，走私活動明顯有所增加，在2017年至2019年，警方平均每年拘捕26名走私人士，但到2020年，拘捕人數增至66人，在今年首8個月，已拘捕了46名有關人士。

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