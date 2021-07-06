河南暴雨｜習近平：首要保障生命財產安全 騰訊字節跳動等各捐1億元

河南省暴雨成災，最少12人死亡，5人受傷，超過10萬人疏散。國家防總將防汛應急響應提升至二級；省和市的防汛抗旱指揮部亦將應急響應提升至一級。國家主席習近平作出重要指示，要求將保障人民群眾生命財產安全放在第一位。

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習近平表示，河南災情造成重大人員傷亡和財產損失，防汛形勢十分嚴峻，當前已進入防汛關鍵期，要求各級領導幹部迅速組織力量防汛救災，妥善安置受災群眾，嚴防次生災害，最大限度減少人員傷亡和財產損失，並盡快恢復生產生活秩序。

習近平要求解放軍武警部隊積極協助

習近平又要求解放軍和武警部隊，積極協助地方開展搶險救災工作；國家防總、應急管理部等部門加強統籌協調，及對重要基礎設施的安全防護，提高預警預報水平，加大交通疏導力度，落實好各項防汛救災措施。

戲院開放供民眾留宿 騰訊等多家企業捐款救災

鄭州有愛心商家，凌晨為避災的群眾提供免費熱水和休息場所，幾個電影院都開放，免費供千人留宿避災，獲得網民激讚。

另外，騰訊集團宣布，騰訊公益慈善基金會將首批捐款1億元人民幣，支援河南水災災區，將聯合前線的救援機構及慈善組織，用於保障當地民眾安全及緊急採購救災物資。

螞蟻集團通過支付寶公益基金會捐款1億元，並聯合公益機構，將善款用於應急救援、災區防疫、受災群眾生活及心理保障與災後重建工作。

北京字節跳動公益基金會宣布捐贈1億元。小米亦宣布捐贈5,000萬元，緊急支援河南，用於保障當地群眾的人身安全、採購緊急救災物資和災後重建。