法國不滿美英澳軍事協議 轟拜登做法如特朗普

美國、英國與澳洲，昨日(16日)公布協議，讓3國可以交換軍事技術，並協助澳洲製造自己的核潛艇，令澳洲中止與法國的合作。法國對有關決定表示不滿，外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）更指有關做法如特朗普。

美英澳的Aukus協議昨日公布，並容許3國在軍事領域上合作，包括提供高科技的技術。而其中首項的合作將是提供技術，讓澳洲可以自行建造核潛艇。然而該合作亦令澳洲中止與法國簽訂，價值數千億美元的潛艇製造合約。法國對此表示不滿，認為美國的做法是缺乏合作性。

法國外長勒德里昂指，這做法如在背後捅刀。又指「這殘酷的單邊決定，與特朗普做法很相似。」勒德里昂又與法國國防部長發聲明，批評：「在這個我們在印太地區面臨前所未有的挑戰時，美國選擇與澳洲的合作，將歐洲盟友如法國排除在架構外，無論我們的價值觀以及基於法治對多邊主義的尊重，都顯示缺乏連貫性，法國對此表達關注及遺憾。」

白宮欲安撫法國

美國白宮就對法國作出回應：「總統專注於維持及繼續與法國、英國及澳洲的領袖緊密合作，以達致我們的全球目標，當中包括印太區的安全。這是他關注的，而我們會繼續努力與法國建立有效率以及建設性的夥伴關係。」美國國務卿布林肯就表示：「我需要強調的是，我們在大西洋與太平洋的合作夥伴之間的利益，沒有地域的差異。」

美國之後再指出「我們致力振興與盟友及合作夥伴的關係，以支援維護國際秩序。這當中既要增強富歷史的北大西洋公約組織以及歐盟，同時也要協助四國集團和Aukus的工作。」