法庭裁決 新巴車長「不小心駕駛」罪成 判100小時社服令

新巴車長張浩然去年9月駕駛巴士經過油麻地彌敦道時，正值大量警察走上馬路應對「九龍大遊行」，張當時響號後被控兩項「不小心駕駛」，早前裁定罪成。案件昨於九龍城裁判法院判刑，主任裁判官嚴舜儀指，被告受審時僅認為駕駛態度有瑕疵，其態度「好有問題」，惟感化報告顯示有反省，故判處100小時社會服務令。

37歲被告原被控一項「危險駕駛」及「不小心駕駛」，分別指其去年9月6日於彌敦道危險駕駛970號巴士，以及同日於薄扶林道何東夫人紀念堂外不小心駕駛，嚴舜儀早前裁決時將危駕改為不小心駕駛。

嚴舜儀認為，司機須將道路使用者及乘客的安全置於首位，被告已三犯不小心駕駛，認為被告容許情緒影響駕駛，不會考慮判罰款了事，惟知悉辯方律師所指，被告因違犯交通規則已被扣分致停牌，加上報告顯示被告已反省，故按報告建議判其100小時社會服務令，冀張真誠反省。

工會批警不封路致案件發生

張浩然於庭後表示，希望事件告一段落，不評論判刑是否合理，留待公眾自行判斷其駕駛態度；並指自己已被停職，暫未知公司安排。新巴職工會長林錦標亦有到庭旁聽，認為法庭判刑過重，認為若警方當日處理得好就不會發生今次事件，又質疑警方明知當日有大型遊行，為何不及早封路。